В Киеве заявили, что введение военного положения не повлияет на соцвыплаты

Киев, 26 ноября. Введение военного положения на территории Украины в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе не повлияет на систему социальных выплат. Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко.

«Все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без ограничений», — написал Розенко в Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине в связи с обострившейся ситуацией в Черном море. В воскресенье три судна ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ немедленно остановиться и продолжили движение к Керченскому мосту. Тогда российские военные были вынуждены применить оружие и силой заставить украинские корабли остановиться.

Украинские суда были задержаны, в ходе операции ранения получили три моря ВМСУ получили ранения. Им оказана своевременная медицинская помощь. Москва потребовала проведения экстренного заседания Совета безопасности ООН с связи в инцидентом.

Введение на Украине военного положения может стать причиной переноса выборов главы государства, которые назначены на 31 марта 2019 года. Нынешний президент Украины Петр Порошенко сохранит за собой пост еще на некоторое время. Согласно опросу, Порошенко занимает третье место в президентской гонке, уступая Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.