«Теория брехни» и «В окружении идиотов»: что покупают украинцы в книжных магазинах

Как известно, книга — интеллектуальное лицо нации, и если у общества есть фатальные проблемы, они тут же отражаются на литературе. В этом смысле книжные магазины Киева четко отражают картину того, что творится в головах украинцев.

На прошлой неделе ФАН писало, что «книгарни» украинской столицы заполонил нацистский трэш. Однако походив по книжным магазинам Киева корреспондент Федерального агентства новостей обнаружил и пролистал массу других любопытных изданий.

Еще несколько лет назад, до победы Евромайдана, киевские книжные магазины не сильно отличались от российских. В условиях фактически единого культурного пространства последние книжные новинки из РФ оказывались на прилавках украинской столицы с минимальным опозданием, а книги, изданные на мове, выглядели скорее как раритеты, этакая дань вялой «национальной повестке». Сегодня, после нескольких лет насильственной украинизации страны и целого ряда законов, запрещающих российские книги, фильмы и сериалы, ситуация, по мнению корреспондента ФАН, поменялась кардинально.

Сегодня издания на мове занимают центральные стеллажи в книгарнях, а русскоязычная литература задвинута в дальние залы. При этом, если судить по выставленным в торговых залах «хитам продаж», наибольшей популярностью у местных читателей пользуются детские книжки и переводные издания современных западных авторов.

Одно из развлечений россиянина при походе в киевскую книжную лавку — пытаться угадать названия всемирно известных книжных хитов, изданных на украинском. Например, «Звияны ветром» Маргарет Митчелл, «Бесиды нащадка епохи» Бегбедера, а то и вовсе «Запроданец» Пола Бейти. Свежее звучание в переводе на украинский приобретают всемирно известные книжные хиты.

Так, книжка Януша Леона Вишневского называется «Самотнисть у мережи» («Одиночество в сети»), а книга Джона Джудиса — «Великий выбух популизму» («Большой взрыв популизма»). Радуют местные издатели и красочными переизданиями американских комиксов, чьи названия по-украински звучат как «Людына-павук» («Человек-паук»), «Зализня людына» («Железный человек») и, конечно, «Дыво-жинка» («Чудо-женщина»).

Есть в местных книжных и странные книги-инструкции — например, «Як прокласти зализныцю» или «Як змайструваты литак». Человек, не владеющий украинской мовой, в жизни не догадается, что это — всего лишь советы вроде «Как проложить железную дорогу» или «Как изготовить самолет». Насколько эти инструкции полезны для граждан в повседневной жизни — вопрос риторический.

Впрочем, некоторые западные книжки вполне способны пригодиться украинцам в быту. Например, издание Дугласа Норта, Джона Воллиса и Барри Вайнгеста «Насилие и общественные порядки» дает украинцам представление о том, как выжить в условиях усиливающегося давления власти на общество — когда радикалы безнаказанно нападают на журналистов, а власти всерьез обсуждают закрытие «неправильных» телеканалов, разгоняют уличные акции и т. д.

Есть в книжных магазинах и издания, знакомящие простых украинцев с великими деятелями XX века — книжки вроде «Це Воргол» или «Це Гемингвей». Есть и отдельная серия «Думати, як Стивен Гокинг» или «Думати, як Альберт Ейнштейн». Читатели, не владеющие мовой, могут угадать главных героев лишь по портретам на обложках.

Многие украинские писатели склонны «заново творить историю» — в нынешней Незалежной это не только не запрещается, но даже поощряется, поэтому никого не удивляют книжки вроде «Брама Европы. История Украины от скифских войн до независимости» некого «историка» Сергея Плохия, которая предсказуемо отсылает нас к мифическим «древним украм». А некто Макс Бужанский не стал затрудняться и написал «Историю для ленивых» — примерно те же тезисы, только короче.

Сюда же можно отнести красочно изданные «исторические» эссе — «Украина: от античности до Руси» и «Украина: от Руси до Святой Руси» Михайло Видейко, а также «Воины степей: гунны на просторах Украины» Олеси Жданович, «Свитанок украинской держави» и «История Украины от деда Свирида». Местные «историки» вроде «деда Свирида» легко жонглируют фактами, игнорируя целые исторические периоды и силясь подогнать историю страны под рамки «вечной незалежности». Читать такой книжный мусор с целью узнать реальную историю Украины — понапрасну тратить время.

Отдельная категория книжной продукции — советы на все случаи жизни и «инструкции по достижению жизненного успеха». Их украинцы могут почерпнуть в основном из книжек западных авторов — «Думай. Багатий» Наполеона Гилла, «Шлях до вершины» («Путь к вершине») Андерса Эрикссона или «Меряй важливе. OKR: проста идея зростання вдесятеро». А книга некого Игоря Манна «Маркетинг без бюджета: 50 действенных инструментов» наверняка будет полезна многим украинским бизнесменам. В целом, эти издания призваны вселить надежду в тех украинцев, кто твердо намерен разбогатеть в условиях стремительно падающей экономики.

Еще одну крайне полезную для современных украинцев книжку написал швед Томас Эрикссон — она называется «В оточенни идиотив, або як зрозумыты тих, кого неможливо зрозумыты» («В окружении идиотов, или как понять тех, кого понять невозможно»). Думается, она могла бы сильно пригодиться гражданам при попытках общения с властями — городскими и районными чиновниками, депутатами Рады, и даже, при особом везении, с членами правительства и даже президентом.

Столь же полезной инструкцией для украинцев наверняка послужит книжка Пола Экмана «Теория брехни: як вызначиты брехуна в бизнеси, политыци та приватному житти» («Теория вранья: как узнать вруна в бизнесе, политике и частной жизни»). Понятно, что за последние четыре года украинцы, регулярно смотрящие телевизор и читающие местные издания, накопили в этом плане огромный опыт. Однако действующие власти врут столь часто и изворотливо, что книжка Экмана должна пользоваться на Украине просто бешеной популярностью.

Кроме того, на прилавках за последние полтора-два года возникла масса изданий, адресованных патриотически настроенным гражданам. Например, «Национальная идея и национальная воля» Левко Лукьяненко, или «Украинская казацкая педагогика» Юрия Руденко и Олексея Губко. По словам продавцов, эти книжки месяцами пылятся на полках, ведь «истинные патриоты», как правило, — люди, вообще никаких книг не читающие, по крайней мере, по своей воле.

Трогательно выглядят и издания вроде «Украиньска мова для иноземцев: крок за кроком» («Украинский язык для иностранцев: шаг за шагом»). Трудно представить себе туристов или даже экспатов, мчащихся в книгарню за самоучителем украинского, — и те, и другие сегодня на Украине прекрасно обходятся без изучения местного весьма неудобного языка. В общении с местным населением его легко способны заменить английский и русский языки.

По мнению экспертов, серьезное влияние на внешний вид киевских прилавков может оказать военное положение в стране, которое со дня на день намерены ввести украинские власти. Раньше запреты на ввоз российской литературы носили локальный характер и распространялись лишь на отдельные книги или писателей, — теперь же власти получат новые, куда более широкие запретительные полномочия, и, по прогнозам аналитиков, наверняка постараются полностью запретить ввоз любых книжек из России как «идеологически вредных» — вне зависимости от их содержания.

При этом эксперты указывают, что запрещать книги бессмысленно: в век Интернета заинтересованные читатели их все равно прочтут. Но самому книжному рынку Украины тотальный запрет может нанести непоправимый ущерб: сегодня весь украинский рынок книгопродаж издатели оценивают в скромные 60 млн долларов, а после запрета на ввоз книг из РФ он может сократиться как минимум на 25-30%. Серьезный удар получат и местные издательства — по данным киевских книгоиздателей, сегодня Украина поставляет в Россию почти в пять раз больше книг (разумеется, отпечатанных на русском), чем получает из РФ.

Впрочем, местный рынок и без того находится в незавидном положении. По словам главы украинского издательства «Саммит-Книга» Ивана Степурина, в Киеве еще в 2017 году закрылся Дом книги, существовавший еще с раннесоветских времен. А знаменитый киевский магазин «Буква» на Позняках вынужденно «съежился» с 2500 до 600 квадратных метров.

«Читатель, добровольно зашедший в книжный магазин, становится в Киеве все большей редкостью, — вздыхает Степурин. На днях я говорил с управляющим большой книжной сетью, и он кратко характеризовал состояние книготорговли словами «у нас тут полная задница». То есть завтра-послезавтра у нас, возможно, просто не будет книготорговых сетей и мы можем потерять самого читателя, который переключится на Интернет.

Если же власти продолжат наступать и на Сеть, то вскоре мы будем читать десяток официальных сайтов с мнениями людей, которые всегда ясно и четко объяснят, что происходит в стране и в мире. И тогда — «занавес и тушите свет».

Украинские эксперты и книготорговцы подчеркивают — страна, в которой запрещают книги, обречена иметь имидж ущербной за рубежом. Тем более если в ее книжных магазинах на первый план выставлены псевдоисторические и националистические издания, прославляющие предателей и негодяев, чьи преступления подтверждены документально.

Но нынешним властям Украины наверняка не стыдно за такое «лицо нации». Для них гораздо важнее продолжить забивать головы украинцев всякой ерундой, используя тонны литературного мусора. Видимо, конечная цель этого процесса, — вообще отучить народ думать и объективно воспринимать реальность, ведь при таком раскладе управлять людьми намного легче.