«В Севастополь с белым флагом в три дня!»: Жириновский призвал выдвинуть ультиматум Украине

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал уничтожить все три задержанных накануне судна ВМС Украины и ультимативно потребовать от Киева вывести весь украинский флот из Одессы, чтобы сдать его в Севастополе. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам депутата, Россия должна действовать «радикально и жестко», пресекая в зародыше любые попытки провокаций со стороны Украины.

«Мы должны были уничтожить все три военно-морских судна Украины и предъявить ультиматум, чтобы в течение трех дней весь военно-морской флот Украины был выведен из Одессы в Севастополь под белым флагом. Чтобы на Украине не было никаких военных судов!» — заявил Владимир Жириновский.

Эти меры, по мнению лидера ЛДПР, «оправданы, логичны и законны», поскольку Украина получила корабли при разделе Черноморского флота СССР в начале 1990-х годов.

«Они незаконно владеют ими, это корабли России», — пояснил Жириновский.

Напомним, накануне бронекатера ВМСУ «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. Они не реагировали на законные требования Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ прекратить опасное маневрирование и остановиться, в результате чего были задержаны. По факту незаконного пересечения границы России украинскими судами возбуждено уголовное дело.

Впоследствии секретарь украинского СНБО Александр Турчинов заявил, что в связи с произошедшим официальный Киев может ввести военное положение на Украине. Такой шаг может быть использован президентом Петром Порошенко как повод для отмены предстоящих выборов, намеченных на март 2019 года.