Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Брайана Клоули British Army Chief Jumps on the Anti-Russian Bandwagon («Начальник британского Генштаба переходит на антироссийскую подножку»), опубликованной на портале Strategic Culture.

24 ноября руководитель Генштаба британской армии, генерал-лейтенант Марк Карлтон-Смит в своем обращении к Королевскому объединенному институту оборонных исследований заявил, что «Россия, бесспорно, сегодня представляет собой гораздо большую угрозу для национальной безопасности Британии, чем исламские экстремистские организации, такие как «Аль-Каида»1 и ИГИЛ»1 (террористические организации, запрещены в РФ).

«Русские всегда стремятся использовать уязвимость и слабость там, где они ее обнаруживают. Мы не можем спокойно относиться к угрозе, которую представляет собой Россия, или оставлять ее без ответа», — добавил он.

О какой угрозе вообще идет речь? Великобритания действительно чувствует угрозу со стороны России в военном отношении? Абсурдность этого утверждения поражает.

Карлтон-Смит, по-видимому, убежден, что «Россия приступила к тщательному и последовательному изучению слабостей Запада, особенно в таких областях, как киберпространство, космос и подводная война».

В 2014 году канал NBC News сообщил:

«Документы, предоставленные Агентством национальной безопасности, описывают методы, разработанные секретной британской шпионской группой под названием «Объединенная группа по исследованию и разведке угроз» (JTRIG) с целью противостоять угрозам, исходящим от Ирана и хакеров группировки Аноним. Согласно документам, подготовленным в 2010 и 2012 годах для конференций АНБ по кибершпионажу, целью агентства было «дискредитировать врагов, распространять о них ложные сведения, лишать их способов коммуникации».

Канал NBC также сообщил, что компьютерный вирус, созданный британской группой и получивший название «Послы», был «использован в самых разных областях» и оказался «очень эффективным». Когда он попадает во вражеский компьютер, он скрывает сам себя, затем удаляет все электронные письма, крадет и шифрует все файлы, заставляет экран «дрожать» и не дает пользователю компьютера войти в систему.

Поэтому Карлтон-Смит считает, что Россия представляет собой большую угрозу для Великобритании, чем «Исламское государство»1 (ИГИЛ, запрещено в РФ). Ведь она противостоит всем британским (и американским) попыткам уничтожить и дискредитировать врагов с помощью кибератак.

Что касается космоса, возможно, Карлтону-Смиту стоит напомнить, что через неделю после того, как 11 июня 2018 года он был назначен главой британской армии, президент США Дональд Трамп заявил, что поручает Пентагону «немедленно начать все необходимые процессы для создания Космических сил в качестве шестой ветви вооруженных сил США».

«Наша судьба за пределами Земли — это не только вопрос национальной самобытности, но и вопрос национальной безопасности», — заявил Трамп.

В одной из своих речей он уже отмечал, что «космос — это зона боевых действий, как земля, воздух и море».

Слова американского президента отражают всю суть сложившейся ситуации. Именно США в первую очередь стремятся милитаризировать космос. И неудивительно, что мир обратил внимание на то, что Китай и Россия разрабатывают планы противодействия этому распространению агрессии на орбиту планеты.

Что касается «подводной войны», о которой говорил Карлтон-Смит, стоит обратить внимание на возросшую активность Великобритании и США в Арктике. В марте этого года в Арктике стартовали совместные американо-британо-канадо-норвежские учения ICEX-2018. Сообщалось, что подводные лодки USS Connecticut, USS Hartford, сопровождаемые британским кораблем HMS Trenchant, «провели 105 дней подо льдом». В совокупности они выполнили около 20 упражнений.

Арктика чрезвычайно важна для России как потенциальный источник полезных ископаемых, а также как важный судоходный маршрут, поскольку лед продолжает таять.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что «Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов для ряда государств, и это может привести к росту потенциала для конфликта в этом регионе».

Конечно, у Карлтон-Смита были свои причины озвучить столь абсурдное заявление, и издание UK Defense Journal дало нам подсказку, которая позволила понять мотивы генерала-лейтенанта. Комитет по выбору защиты Британской палаты общин в своем новом отчете отметил, что бюджет обороны должен быть прямо пропорционален существующим угрозам.

Заявление Карлтон-Смита является еще более любопытным из-за того, что накануне генерал-лейтенант Фрэнк Лейденбергер из Германии упомянул «старые добрые времена холодной войны» и отметил, что в 2018 году ведется «тепловатая война».

Когда вам нужно больше денег, вы просто придумываете угрозу.

Карлтон-Смит так закончил свое обращение к Королевскому объединенному институту оборонных исследований:

«Мы являемся обладателями чего-то поистине драгоценного, и это не просто армия. Это армия нашего народа, состоящая из нашей плоти, крови и бьющихся сердец».

И невероятно глупых генералов.

1 Организация запрещена на территории РФ.