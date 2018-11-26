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Сирия: Асад провел перестановки в правительстве

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Асад сменил девять министров в правительстве Сирии

Дамаск, 26 ноября. Президент Сирии Башар Асад в понедельник подписал указ о перестановках в правительстве страны, назначив девять новых министров. Об этом сообщает агентство SANA.

Известно, в частности, что должности лишился министр внутренних дел ближневосточного государства Мухаммад аш-Шаар. Он руководил МВД с 2011 года. Новым министром внутренних дел САР назначен Мухаммад Халид ар-Рахмон.

Кроме того, новых руководителей обрели министерства туризма, образования, водных ресурсов, внутренней торговли и защиты потребителей, а также ведомства, занимающиеся образованием, жилищным строительством и промышленностью.

Автор: Федор Веснин
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