Асад сменил девять министров в правительстве Сирии

Дамаск, 26 ноября. Президент Сирии Башар Асад в понедельник подписал указ о перестановках в правительстве страны, назначив девять новых министров. Об этом сообщает агентство SANA.

Известно, в частности, что должности лишился министр внутренних дел ближневосточного государства Мухаммад аш-Шаар. Он руководил МВД с 2011 года. Новым министром внутренних дел САР назначен Мухаммад Халид ар-Рахмон.

Кроме того, новых руководителей обрели министерства туризма, образования, водных ресурсов, внутренней торговли и защиты потребителей, а также ведомства, занимающиеся образованием, жилищным строительством и промышленностью.