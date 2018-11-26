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Премьер Чехии прокомментировал поездку сына в Россию

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Премьер Чехии прокомментировал поездку сына в Россию

Прага, 26 ноября. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш дал показания по поводу поездке своего сына в Крым.  Допрос продолжался на протяжении двух часов.

Глава правительства был вызван в полицию после того, как СМИ сообщили о том, что его сын от первого брака вместе с гражданином России Петром Протопоповым в 2017 году посетили Москву и Крым. Сам молодой человек утверждал, что его «похитили» и увезли в Крым, чтобы скрыть от чешских правоохранительных органов, которые расследуют финансовые махинации в фирме его отца «Гнездо аиста».

Бабиш же заявил, что его сын страдает «шизофренией», поэтому к его словам не стоит относиться серьезно. Протопопова он назвал опекуном своего отпрыска, сообщает портал Idnes.

Напомним, что ранее сразу пять партий призвали Бабиша уйти в отставку и вынесли на обсуждение вопрос о вынесении вотума недоверия, однако во время голосования оппозиционерам не хватило 9 голосов.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Автор: Антон Соколов
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