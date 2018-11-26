«Меркель дала Порошенко сигнал»: экс-депутат Рады объяснил, зачем на Украине ввели военное положение

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести в стране военное положение. Как сообщается на официальном сайте Порошенко, оно будет действовать до 15.00 по московскому времени 25 января 2019 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит ситуацию в Керченском проливе под постоянным контролем. По словам Пескова, президенту РФ докладывают о ситуации в Керченском проливе с момента появления украинских военных судов в нейтральных водах у берегов Крыма. Инцидент с украинскими кораблями, задержанными ранее в Керченском проливе, представитель Кремля назвал «очень опасной провокацией».

Вся эта ситуация нужна президенту Украины Петру Порошенко исключительно для того, чтобы поднять свой ничтожный рейтинг в связи с предстоящими президентскими выборами или вообще добиться их отмены, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Говоря об Украине, просто выбросите из своего лексикона слово «выборы», их там не может быть по определению, все это фейк, — эмоционально отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вопрос очень прост: кого американцы и европейцы назовут «любимой женой» или «любимым мужем».

А поскольку «любимым мужем» хочет остаться именно Порошенко, то он лезет из кожи вон, стараясь понравиться заокеанским хозяевам, отметил украинский политик.

«Сколько бы он ни говорил, что, мол, «американцы меня поддержали», эта фраза ни о чем не говорит, пока нет селфи с [президентом США] Дональдом Трампом или, на худой конец, с [госсекретарем США] Майком Помпео. А пока этим ни Порошенко, ни имеющая гораздо более высокий рейтинг [лидер партии «Батькивщина» Юлия] Тимошенко похвастаться не могут», — отметил Олейник.

Это заставляет Порошенко нервничать и идти на опасные провокации, считает экс-депутат Рады. При этом действующий президент Украины, похоже, уже заручился поддержкой Европы, и теперь ему осталось произвести впечатление на американского дядюшку, отмечает Олейник.

«Америка пока не дает сигнал ни Юле [Юлии Тимошенко], ни Пете [Петру Порошенко] — никому. А Европа уже дала сигнал — та же [канцлер ФРГ Ангела] Меркель сделала Порошенко шикарный подарок своим визитом: она сместила акценты, она не говорила ему, что он коррупционер. Наоборот, она говорила: «Молодцы, что двигаете реформы, что выполняете требования МВФ (Международного валютного фонда)». Она не делала никаких упреков Порошенко по Донбассу, наоборот, она говорила, что это якобы Россия не выполняет минские соглашения», — рассказал украинский политик.

«Международный проект Запада под названием «Украина» совершенно несамостоятелен, это фактически оккупированная Соединенными Штатами территория, — продолжил экс-депутат Рады. — Там сейчас решается вопрос, кого назначить старостой или гаулейтером, — он решается американцами и в какой-то степени европейцами».

И первый тут на очереди Порошенко, который активно демонстрирует своим хозяевам, что он уже перешел последнюю черту, устроив провокацию в Азовском море, и теперь готов на все, говорит Олейник.

«Характеристика просто в десятку, он говорит: «Я враг России номер один. Я реально веду войну, я готов к большой войне». Для Порошенко сейчас главное, чтобы его поддержали США и Европа, а в идеале — вообще добиться отмены выборов, что стало возможным после введения военного положения», — говорит политик.

А украинский народ используют как статистов или как пушечное мясо, отмечает экс-депутат Рады.

«Нельзя участвовать в заплыве в бассейне, в котором нет воды. Так что никаких выборов на Украине не будет при любом раскладе», — подчеркнул Владимир Олейник.

Ранее погрануправление ФСБ России по Республике Крым продемонстрировало видео с задержанными украинскими кораблями «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые в настоящий момент находятся в порту Керчи. Корабли ВМС Украины были задержаны после того, как нарушили российскую границу и не реагировали на законные требования катеров погранслужбы ФСБ и кораблей Черноморского флота.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе и были задержаны ФСБ. При задержании нарушителей российские пограничники вынуждены были применить оружие, в результате чего трое украинских моряков были ранены.

В ответ Украина привела свои вооруженные силы в полную боевую готовность. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные суда и украинских военнослужащих. В понедельник Верховная рада рассматривает вопрос о введении на Украине военного положения.