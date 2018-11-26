Медведев подписал постановление об обеспечении лекарствами больных редкими заболеваниями

Москва, 26 ноября. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому определяются правила обеспечения лекарствами в рамках программы лечения редких заболеваний, которая будет расширена с 2019 года.

В понедельник Медведев провел совещание с вице-премьерами.

«Со следующего года мы, как и договаривались, расширяем федеральную программу по нозологиям так называемым, то есть видам заболеваний редким и достаточно тяжелым, которые требуют дорогостоящего лечения», — сказал премьер-министр.

При этом Медведев уточнил, что речь идет о значительных денежных средствах, и отметил, что правительство уже обеспечивает пациентов необходимыми лекарствами за счет федерального бюджета.

Подписанный Медведевым документ опубликован на сайте Кабмина РФ и вступит в силу с 1 января 2019 года. Кроме того, утверждены правила ведения федерального регистра лиц, больных данными редкими заболеваниями.

Напомним, президент России Владимир Путин в августе подписал закон о расширении перечня редких заболеваний. Отмечалось, что финансирование по соответствующей программе, в том числе с учетом расширения ее с 2019 года до 12 нозологических форм, будет увеличено на 12 миллиардов рублей, согласно бюджету государства на 2019-2021 годы.

Ранее Медведев призвал активизировать работу по ранней диагностике онкологических заболеваний. По его словам, к 2024 году в России могут ввести ежегодный профилактический осмотр всех граждан. Кроме того, на проект 2019–2021 годов по борьбе с онкологическими заболеваниями планируют выделить 407,6 миллиарда рублей.