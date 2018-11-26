«Не убитые, нет»: глава Крыма сообщил о состоянии раненых украинских военных

Симферополь, 26 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о состоянии украинских военнослужащих, пострадавших при задержании после нарушения границы РФ в Керченском проливе. Жизни военных ничего не угрожает, подчеркнул он.

«Трое раненых. Заявляю официально. Жизни их ничего не угрожает. Могу сказать, что если бы такое случилось с нашими моряками, как бы с ними поступили на Украине — неизвестно», — уточнил Аксенов.

Политик уточнил, что сейчас украинским военным оказывается вся необходимая помощь.

«Мы четко понимаем, что они заложники сложившейся политической ситуации», — добавил он в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Аксенов опроверг сообщения украинской стороны о том, что пострадавших якобы шестеро. Более того, при задержании якобы есть жертвы.

«Никаких шести, не убитые, нет. Ранения были», — заключил глава Крыма.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, раненые украинские военные находятся в керченской больнице имени Пирогова.