Праздник на льду — в Сестрорецке отметили день морской пехоты. ФАН-ТВ

В Сестрорецке отметили день морской пехоты. В честь праздника провели хоккейный турнир «Кубок черных беретов». Празднование было организовано в честь Героя России Владимира Таташвили, который отдал жизнь во имя мира на Северном Кавказе. В соревнованиях приняли участие 8 детских команд из разных городов и регионов России: Санкт-Петербург, Сыктывкар, Севастополь, Мурманск, Мирный, Череповец, Ленинградская область.

«Мы открываем турнир «Кубок черных беретов», для нас это особая гордость, потому что черный берет — это символ морской пехоты, элита наших вооруженных сил. Цель таких турниров — это, во-первых, дать возможность детям встретиться в какой-то точке, в данном случае — это Санкт-Петербург, Сестрорецк. В нашей программе мы имеем возможность спонсировать и проезд, и проживание, и питание, поэтому собралась здесь большая команда из различных регионов», — отмечает Елена Хоменко генеральный директор академии спортивных исследований, оператор программы «Добрый лед» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

На территории выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж» провели экскурсию для детей, а на мемориальном кладбище в память о героях, погибших на полях сражений, возложили цветы к памятнику «Солдат».

«Это памятное место, на которое мы детей привезли, чтобы они пропитались духом, ощутили все. Считаем, что это важно для преемственности поколений и для живой истории нашего родного города», — рассказывает президент федерации военно-прикладного спорта «Морской десант» Денис Панасевич.

Гости праздника могли увидеть выставку военной техники, исторического и современного оружия, попробовать свои силы в сборке-разборке автомата Калашникова, познакомиться с РПГ-7, АГС-17, винтовкой Мосина.

«Мы сделали вполне серьезное мероприятие, привлекли учебный центр, привезли военную технику, показали детям выставку оружия. Считаем, что таким образом можем не только почтить память героя РФ, но и передать новый опыт поколениям, нашим детям и их будущим детям, для того, чтобы наша страна развивалась», — рассказал заместитель президента федерации «Морской десант» Петр Байдак.

Во второй день праздника для гостей подготовили показательные выступления учебного центра морской пехоты. Также состоялся финал турнира «Кубок черных беретов» — за первое место боролись команды «Норман» и «Черные береты». Победу со счетом 4:1 одержала команда «Норман» из Мурманска. Юным спортсменам достался кубок, золотые медали и хоккейная экипировка на сумму 80 тысяч рублей.