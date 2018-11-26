Трамп пригрозил Мексике закрытием границы с США

Вашингтон, 26 ноября. США могут бессрочно закрыть границу с Мексикой в случае необходимости. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, мексиканским властям необходимо вернуть мигрантов на родину любыми способами. Трамп заявил, что многие из мигрантов являются «хладнокровными преступниками, размахивающими флагами».

«Сделайте это с помощью самолетов, автобусов, сделайте это любым способом, каким хотите, но они [мигранты] не приедут в США. Мы бессрочно закроем границу, если потребуется», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также призвал конгресс профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, что к границе США идут караваны мигрантов из Центральной Америки. Недалеко от границы США скопились 5,6 тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

Ранее, во время предвыборной кампании будущий президент США Дональд Трамп обещал возвести на границе с Мексикой стену, чтобы остановить нелегальную миграцию. В январе 2018 года администрация президента США запросила у конгресса 18 млрд долларов на первый этап строительства стены вдоль границы.