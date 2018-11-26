Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Порошенко внес в Раду указ о введении военного положения до 25 января

996
0 Оставить комментарий

 

Порошенко внес в Раду указ о введении военного положения до 25 января

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады указ о введении военного положения в стране сроком до 25 января.

«В период действия военного положения, введенного названным указом президента Украины, частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах в соответствии с угроз национальной безопасности и обороне Украины», — говорится в документе.

Сообщается, что закон вступит в силу со дня опубликования в официальном издании.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал подготовленный указ СНБО о введении военного положения на Украине. Поводом послужило обострение обстановки в Керченском проливе.

Накануне три украинских военных корабля вторглись в российские территориальные воды и продолжили курс, игнорируя требования приграничной службы ФСБ. В итоге иностранные суда были задержаны, что Киев воспринял, как «агрессию», пожаловавшись международному сообществу. Москва же назвала действия Украины провокацией и объявила о срочном созыве совещания Совбеза ООН.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.