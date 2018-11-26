Порошенко внес в Раду указ о введении военного положения до 25 января

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады указ о введении военного положения в стране сроком до 25 января.

«В период действия военного положения, введенного названным указом президента Украины, частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах в соответствии с угроз национальной безопасности и обороне Украины», — говорится в документе.

Сообщается, что закон вступит в силу со дня опубликования в официальном издании.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал подготовленный указ СНБО о введении военного положения на Украине. Поводом послужило обострение обстановки в Керченском проливе.

Накануне три украинских военных корабля вторглись в российские территориальные воды и продолжили курс, игнорируя требования приграничной службы ФСБ. В итоге иностранные суда были задержаны, что Киев воспринял, как «агрессию», пожаловавшись международному сообществу. Москва же назвала действия Украины провокацией и объявила о срочном созыве совещания Совбеза ООН.