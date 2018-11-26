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Киев объявит частичную мобилизацию в связи с ситуацией в Керченском проливе

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Киев объявит частичную мобилизацию в связи с ситуацией в Керченском проливе

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко поручил Генштабу  организовать частичную мобилизацию в стране и провести учебные сборы резервистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Кроме того, глава государства распорядился обеспечить противовоздушную оборону государственных и промышленных объектов, а также группировок войск.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Порошенко ввести в стране военное положение в связи с ситуацией в Керченском проливе, которая осложнилась после того, как три украинских военных корабля вторглись в российские территориальные воды и были задержаны пограничной службой ФСБ. Трое украинских моряков получили несмертельные ранения — российские суда были вынуждены применить оружие, поскольку украинские корабли не проигнорировали законные требования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.

Автор: Антон Соколов
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