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Сирия к востоку от Евфрата: почему курды по-прежнему не могут ликвидировать анклав ИГИЛ

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Сирия к востоку от Евфрата: почему курды по-прежнему не могут ликвидировать анклав ИГИЛ

Ситуация на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор рискует выйти из-под контроля «Демократических сил Сирии» и международной коалиции. Террористы предприняли успешную попытку наступления и продвинулись к северу от Хаджина, заняв на какое-то время населенный пункт Аль-Бахра.

Об атаке на курдские позиции в субботу отчитался пропагандистский ресурс запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1) Amaq. По информации, распространяемой боевиками, более тридцати двух бойцов SDF были убиты, и еще несколько — попали в плен. Кроме этого, террористами были захвачены бронетранспортер «Хамви» и оружие курдов.

И хотя доподлинно известно только о взятии под контроль ИГИЛ населенного пункта Аль-Бахра, некоторые источники утверждали, что боевики смогли достичь окраины города Харанидж.

Сирия к востоку от Евфрата: почему курды по-прежнему не могут ликвидировать анклав ИГИЛ

В тот же день Мустафа Бали, представитель «Демократических сил Сирии», заявил, что курдским вооруженным формированиям, поддерживаемым США, удалось отразить нападение «Исламского государства» на Аль-Бахру и Харанидж.

«Наши силы с помощью авиации коалиции смогли ликвидировать большое количество террористов «Исламского государства», — заявил Бали на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Прокурдские активисты, близкие к SDF, даже опубликовали фотографии оружия, которое якобы было захвачено у ИГИЛ во время столкновений.

Тем не менее, сразу несколько сирийских источников опровергли заявления Бали, сказав, что «Исламское государство» добровольно покинуло Аль-Бахру, а не из-за сопротивления со стороны «Демократических сил Сирии». В пользу этого говорит и тот факт, что Amaq выпустил более сорока фотографий, подтверждающих, что террористы успешно штурмовали позиции SDF. По последним данным, обстановка на левом берегу Евфрата продолжает оставаться крайне напряженной.

Сирия к востоку от Евфрата: почему курды по-прежнему не могут ликвидировать анклав ИГИЛ

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал востоковед Андрей Онтиков. Эксперт напомнил, что «Исламскому государству» ранее уже удалось расширить свое присутствие в районе так называемого Хаджинского кармана после недавнего отвода курдских сил на север Сирии в свете угроз Эрдогана начать операцию к востоку от Евфрата.

«Потом эти силы вернули в Дейр-эз-Зор, и они сейчас, по крайней мере, будут пытаться отвоевывать все то, что ранее потеряли. Но, если честно, то происходящее в том районе напоминает болото. И хотя курды ведут бои, американцы, которые стоят за их спиной, особо не заинтересованы в ликвидации последнего очага ИГИЛ. Была Ракка, был Манбидж, была Табка, где курды относительно успешно и быстро продвигались, выбивая боевиков ИГИЛ с занимаемых позиций. И вдруг на Хаджине, во всех тех районах на границе с Ираком, они застопорились. Почему так происходит? Неужели курды растеряли свою боеспособность или столкнулись с каким-то ожесточенным сопротивлением? Но ответ, на мой взгляд, очевидный. Американцы просто заинтересованы в сохранении этого очага ИГИЛ», — считает Андрей Онтиков.

Он напомнил, что об этом же недавно говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. Сохранение «Хаджинского кармана» позволяет США оправдывать свое военное присутствие в Сирии.

Сирия к востоку от Евфрата: почему курды по-прежнему не могут ликвидировать анклав ИГИЛ

Однако, тем не менее, на фотографиях, которые опубликовал Amaq, были показаны убитые террористами курды. Это говорит о том, что либо Соединенные Штаты Америки позволяют убивать своих партнеров на земле, либо же боевики «Исламского государства» просто вышли из-под контроля.

«Естественно, такую вероятность со счетов списывать нельзя, но, как я уже сказал, американцы все-таки заинтересованы в поддержание некоего баланса между курдами и боевиками «Исламского государства». Говорить о том, что курды — это партнеры американцев можно только с очень большой натяжкой, поскольку курды — это всего лишь инструмент в руках американцев, с помощью которого они реализуют сугубо свои цели. И если эти цели в какой-то момент совпадают с курдскими интересами — это лишь потому, что в этом заинтересованы американцы. Как только курды перестанут быть интересны американцам, от них откажутся моментально. Поэтому пожертвовать каким-то количеством курдов, пустить их в мясорубку ИГИЛ — это совершенно в ключе американской политики, ничего в этом удивительного нет», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Успенский
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