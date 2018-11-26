Сирия к востоку от Евфрата: почему курды по-прежнему не могут ликвидировать анклав ИГИЛ

Ситуация на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор рискует выйти из-под контроля «Демократических сил Сирии» и международной коалиции. Террористы предприняли успешную попытку наступления и продвинулись к северу от Хаджина, заняв на какое-то время населенный пункт Аль-Бахра.

Об атаке на курдские позиции в субботу отчитался пропагандистский ресурс запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1) Amaq. По информации, распространяемой боевиками, более тридцати двух бойцов SDF были убиты, и еще несколько — попали в плен. Кроме этого, террористами были захвачены бронетранспортер «Хамви» и оружие курдов.

И хотя доподлинно известно только о взятии под контроль ИГИЛ населенного пункта Аль-Бахра, некоторые источники утверждали, что боевики смогли достичь окраины города Харанидж.

В тот же день Мустафа Бали, представитель «Демократических сил Сирии», заявил, что курдским вооруженным формированиям, поддерживаемым США, удалось отразить нападение «Исламского государства» на Аль-Бахру и Харанидж.

«Наши силы с помощью авиации коалиции смогли ликвидировать большое количество террористов «Исламского государства», — заявил Бали на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Прокурдские активисты, близкие к SDF, даже опубликовали фотографии оружия, которое якобы было захвачено у ИГИЛ во время столкновений.

Тем не менее, сразу несколько сирийских источников опровергли заявления Бали, сказав, что «Исламское государство» добровольно покинуло Аль-Бахру, а не из-за сопротивления со стороны «Демократических сил Сирии». В пользу этого говорит и тот факт, что Amaq выпустил более сорока фотографий, подтверждающих, что террористы успешно штурмовали позиции SDF. По последним данным, обстановка на левом берегу Евфрата продолжает оставаться крайне напряженной.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал востоковед Андрей Онтиков. Эксперт напомнил, что «Исламскому государству» ранее уже удалось расширить свое присутствие в районе так называемого Хаджинского кармана после недавнего отвода курдских сил на север Сирии в свете угроз Эрдогана начать операцию к востоку от Евфрата.

«Потом эти силы вернули в Дейр-эз-Зор, и они сейчас, по крайней мере, будут пытаться отвоевывать все то, что ранее потеряли. Но, если честно, то происходящее в том районе напоминает болото. И хотя курды ведут бои, американцы, которые стоят за их спиной, особо не заинтересованы в ликвидации последнего очага ИГИЛ. Была Ракка, был Манбидж, была Табка, где курды относительно успешно и быстро продвигались, выбивая боевиков ИГИЛ с занимаемых позиций. И вдруг на Хаджине, во всех тех районах на границе с Ираком, они застопорились. Почему так происходит? Неужели курды растеряли свою боеспособность или столкнулись с каким-то ожесточенным сопротивлением? Но ответ, на мой взгляд, очевидный. Американцы просто заинтересованы в сохранении этого очага ИГИЛ», — считает Андрей Онтиков.

Он напомнил, что об этом же недавно говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. Сохранение «Хаджинского кармана» позволяет США оправдывать свое военное присутствие в Сирии.

Однако, тем не менее, на фотографиях, которые опубликовал Amaq, были показаны убитые террористами курды. Это говорит о том, что либо Соединенные Штаты Америки позволяют убивать своих партнеров на земле, либо же боевики «Исламского государства» просто вышли из-под контроля.

«Естественно, такую вероятность со счетов списывать нельзя, но, как я уже сказал, американцы все-таки заинтересованы в поддержание некоего баланса между курдами и боевиками «Исламского государства». Говорить о том, что курды — это партнеры американцев можно только с очень большой натяжкой, поскольку курды — это всего лишь инструмент в руках американцев, с помощью которого они реализуют сугубо свои цели. И если эти цели в какой-то момент совпадают с курдскими интересами — это лишь потому, что в этом заинтересованы американцы. Как только курды перестанут быть интересны американцам, от них откажутся моментально. Поэтому пожертвовать каким-то количеством курдов, пустить их в мясорубку ИГИЛ — это совершенно в ключе американской политики, ничего в этом удивительного нет», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.