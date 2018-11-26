Медведев назвал дату начала эксперимента по внедрению беспилотного транспорта в РФ

Москва, 26 ноября. Эксперимент по внедрению в законодательство РФ использования беспилотного транспорта на российских дорогах начнется 1 декабря, об этом завил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Я подписал постановление правительства о проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств», — сказал Медведев с ходе совещания с вице-премьерами РФ.

По словам Медведева, необходимо дать определения для развития этого вида транспорта и установить собственников высокоавтоматизированных автомобилей. Медведев подчеркнул, что это важно для юридических последствий и ответственности за возможный ущерб.

«Самое главное для нас — обкатать и нормативное регулирование, и технологические регламенты», — добавил Медведев.

Глава российского правительства отметил, что тестирование будет проводиться на территории Москвы и Татарстана. Беспилотный транспорт будет курсировать по дорогам общего пользования. По итогам эксперимента будут выработаны правила дорожного движения и внесены изменения в текущее законодательство.

Вице-премьер Максим Акимов рассказал, что в эксперименте будут участвовать более ста автомобилей. В каждом автомобиле будет находиться опытный инструктор, который будет следить за движением беспилотного транспорта. Особое внимание будет уделено использованию транспорта зимой. Около 30 компаний проведут испытания беспилотного транспорта на полигонах в суровых условиях.