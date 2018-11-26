Сирия, 26 ноября. Жители города Кафр Набль на юге Идлиба вышли на митинги. Вспыхнули вооруженные стычки между местными племенами и военными США в Хасаке. Около ста курдских бойцов погибли во время боев с террористами в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли КПП в районе Абу-Духура на юго-востоке провинции Идлиб; провели ответные обстрелы укрепрайонов боевиков в северной части Хамы.

Курды: потеряли как минимум 92 бойца во время столкновений с террористами ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: заявила об уничтожении одного из высокопоставленных лидеров ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре; вступила в противостояние с местными арабскими племенами на юге Хасаки.

ВС Ирака: пережили взрыв к северо-западу от Мосула в провинции Ниневия.

Провинция Дейр-эз-Зор

В попытке оправдаться за убийство мирных жителей силы международной коалиции заявили о ликвидации одного из высокопоставленных главарей «Исламского государства»1. По данным проамериканских источников, в результате авианалетов ВВС США на юго-востоке Дейр-эз-Зора двумя днями ранее был уничтожен полевой командир террористической группировки по прозвищу Абдул Рахман Аль-Рави. В то же время СМИ, подконтрольные западному альянсу, умалчивают о гибели десятков гражданских лиц во время бомбардировок. Напомним, только накануне жертвами ВВС США стали 14 человек. Кроме того, по данным Сирийского пункта мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), еще 43 мирных жителя, включая 17 детей и 12 женщин, были убиты в ходе бомбардировок коалиции ранее на прошлой неделе. Видеозапись, на которой запечатлены жертвы западного альянса, была опубликована медиапорталом ИГИЛ «Аль-Амак».

Тем временем SOHR обнародовал данные о потерях «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Агентство новостей Al Masdar News передает, что как минимум 92 курдских бойца погибли в результате ожесточенных боев. Никакой информации о потерях со стороны ИГИЛ пока не поступало.

Провинция Идлиб

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что жители населенного пункта Кафр Набль на юге Идлиба организовали протестные акции, потребовав улучшить условия безопасности. Напомним, на оккупированных исламистами территориях в последнее время участились вылазки боевиков «Исламского государства», в результате которых нередко страдает мирное население региона. Несмотря на существующую угрозу, радикалы вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками, вместо того чтобы оказать противодействие «спящим ячейкам» террористической группировки, осуществляющим подпольную деятельность.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) вновь открыла контрольно-пропускной пункт в районе Абу-Духура в юго-восточной части региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (radioshamfm), это позволит всем мирным жителям Идлиба беспрепятственно перебраться в районы, находящиеся под контролем сил САР. Напомним, движение через КПП было временно приостановлено вследствие непрекращающихся обстрелов джихадистов.

Провинция Хама

В северной части региона не утихают перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами исламистских бандформирований. Информационный портал Masar Press Agency передавал, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обстреливают опорные пункты боевиков на окраинах деревни Абу Руайда. Кроме того, под огнем правительственных сил вновь оказались военные объекты исламистов на подступах к населенному пункту Аль-Джанабра. Никакой информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало. Ранее сообщалось, что правительственные подразделения были вынуждены нанести удары в ответ на обстрелы джихадистами электростанции в городе Мхарде. Напомним, члены незаконных вооруженных группировок продолжают провоцировать столкновения в провинции, несмотря режим тишины, действующий в демилитаризованной зоне.

Провинция Хасака

В провинции Хасака продолжает нарастать недовольство мирного населения действиями «Демократических сил Сирии» (SDF) и поддерживающими их войсками международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Как передает на своей странице в сети Facebook военный источник (socialistnewstime), в южной части региона вспыхнули столкновения между американскими военными и местными арабскими племенами. Вооруженное противостояние разворачивается в городе Аш-Шаддади. Известно, что поводом к началу боев послужило падение снаряда, выпущенного с военной базы США, на один из жилых домов. Отмечается, что в результате удара погибла семья местных жителей. Напомним, США находятся на территории Сирийской Арабской Республики (САР) незаконно, поскольку их вмешательство в сирийский конфликт не было согласовано с законным правительством страны.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о взрыве, прогремевшем в провинции Ниневия к северо-западу от Мосула. Известно, что взрывное устройство детонировало в населенном пункте Бадуш, в результате чего два сотрудника федеральной полиции Ирака были убиты, еще один получил ранения. Местные активисты заявляют, что вооруженные силы страны уже приступили к поиску виновных. В организации взрыва подозреваются террористы подпольных ячеек «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)