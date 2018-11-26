Роскомнадзор возбудил против Google административное дело

Москва, 26 ноября. Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело против Google, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что операторы поисковых систем, следуя законодательству РФ, обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на порталы, которые содержат противоправную информацию. Для этого операторы должны подключаться к федеральной государственной информсистеме, которая содержит список запрещенных ресурсов в Сети.

Ведомство провело проверку, в рамках которой установило, что компания Google, LLC не подключена к федеральной государственной информационной системе, что является административным правонарушением. Наказание для юридического лица может составлять штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело против компании. Рассмотрение дела по существу запланировано на декабрь этого года.

«Дело по существу будет рассмотрено Роскомнадзором в декабре, мы можем рассмотреть его самостоятельно, без передачи в суд», — приводит слова пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского ТАСС.

Около года назад поисковик Google прекратил трансляцию новостей Федерального агентства новостей. Кроме того, аккаунты ФАН в подконтрольных Google соцсетях Facebook и Instagram оказались заблокированы.

Роскомнадзор направил компании официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию, отметив, что ФАН является официально зарегистрированным российским СМИ. Примерно через неделю Google вернула ФАН доступ к сервису Google News, однако аккаунты так и не были возвращены.