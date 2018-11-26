Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности страны ввести военное положение в стране. Документ опубликован на официальном сайте администрации Порошенко.

Согласно тексту документа, военное положение на Украине вводится до 25 января 2019 года. С предложением ввести военное положение в стране Порошенко выступил после провокации, которые устроили три украинских военных корабля накануне. Около семи утра суда нарушили границу территориальных вод России, а затем, опасно маневрируя и игнорируя законные требования российских пограничников, начали двигаться в сторону Керченского пролива. В итоге корабли были задержаны.

По данному факту в РФ возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. При этом киевские власти, несмотря на то, что корабли ВМС ВСУ нарушили международное морское право, обвинили Россию в «агрессии».