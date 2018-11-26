Семья с тремя маленькими детьми насмерть отравилась угарным газом под Саратовом

Саратов, 26 ноября. Следственные органы проводят проверку по факту гибели семьи с тремя малолетними детьми в Саратовской области. Как сообщает региональное управление СК РФ, трагедия произошла в частном доме в селе Гвардейское.

Тела обнаружила фельдшер, которая прибыла с проверкой. Среди погибших оказались оба родителя, а также трое детей в возрасте семи, двух лет и одного года. Никаких повреждений на телах не обнаружено. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

«На стук медицинского работника никто не откликнулся, при этом дверь в жилище оказалась не заперта. Войдя в дом, фельдшер обнаружила там тела троих детей, а также их родителей. Предпринятые медиком попытки оказать первую помощь пострадавшим, результатов не дали», — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку. Уже назначена судмедэкспертиза для установления точных причин гибели семьи.