Отправил на смерть своих людей: Клинцевич назвал Порошенко «безответственным политиком»

Погранслужба ФСБ России задержала накануне три корабля Военно-морских сил Украины, которые нарушили российскую границу в Керченском проливе и не реагировали на требования пограничной службы РФ. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность, что эта история могла бы закончиться гораздо печальнее.

Как сообщила ФСБ России, для того, чтобы остановить украинские суда, — бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу», — пограничникам пришлось применить оружие. В результате были ранены три украинских моряка, им оказана необходимая медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Обсуждая эту ситуацию в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сенатор Франц Клинцевич отметил, что президент Украины Петр Порошенко «повел себя как безответственный политик».

«В своем выступлении [после инцидента в Керченском проливе] Порошенко пытается выглядеть героем и очень мужественным человеком, но на самом деле это абсолютно безответственный политик, который пытается спасти свой президентский пост, поправив свой рейтинг, а возможно — отменив предстоящие выборы, которые не приведут его больше к власти», — заметил парламентарий.

Клинцевич намекнул, что Порошенко планирует ввести на Украине военное положение, чтобы сорвать выборы президента, намеченные на конец марта 2019 года.

По мнению Клинцевича, Порошенко «пошел на беспрецедентный шаг».

«Он подставил свою страну, подставил народ, пытаясь разыграть в угоду своих заграничных хозяев серьезную интригу между родными братьями, он отправил на смерть своих людей», — считает российский сенатор.

По словам Клинцевича, действующее российское законодательство позволяет сотрудникам пограничной службы уничтожать суда, которые нарушают территориальные границы, не делая запросов на вхождение во внутренние воды РФ, и никак не реагируют на предупреждения.

«Они пошли по-нахальному, зная, какая будет реакция. По действующему законодательству их должны были предупредить — сначала словесно, потом выстрелом, а потом, по закону, их должны были уничтожить. Так действует любое цивилизованное государство, которое отстаивает свой авторитет», — заметил Франц Клинцевич.

Политик подчеркнул, что российские пограничники, догадываясь о политических последствиях своих действий, спасли жизни украинских военных моряков. А ВМС Украины действовали, чтобы «прощупать, проверить, насколько далеко пойдет Россия, насколько грамотно поступит, развяжет ли реальный конфликт».