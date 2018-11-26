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Минздрав представит проект закона о повышении возраста продажи алкоголя

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Минздрав представит проект закона о повышении возраста продажи алкоголя

Москва, 26 ноября. Министерство здравоохранения представит проект закона о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года уже в следующем году. Об этом заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Он находится в стадии экспертного обсуждения и проработки. Мы рассчитываем, что в пределах нескольких месяцев мы уже сможем представить соответствующий текст законопроекта для обсуждения», — сообщил Салагай в комментарии ТАСС.

Замминистра отметил, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года, согласно международному опыту, снижет ряд негативных социальных последствий. Так, повышение возраста продажи алкоголя может привести к снижению числа ДТП. По словам Салагая, огромный процент ДТП происходит именно по вине молодых людей, находящихся в нетрезвом состоянии.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что повышение возраста продажи алкоголя является абсолютно правильной мерой. Кроме того, в ведомстве рассматривают возможность ограничения продажи алкоголя лицам в нетрезвом состоянии.

 

Автор: Софья Куликова
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