Яровая объяснила, почему военное положение будет комфортным и желаемым для Киева

Москва, 26 ноября. Военное положение на Украине, если будет принято решение о его введении, станет наиболее комфортным режимом управления страной для действующих киевских властей, считает вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

«Военное положение запрошено (президентом Украины Петром. — Прим. ФАН) Порошенко как плановый и давно желаемый режим управления, наиболее комфортный и безответственный для нынешней украинской политики», — приводит слова парламентария ее пресс-служба.

По мнению Яровой, вторжение кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) в территориальные воды России было демонстративным и спланированным нарушением, которое было реализовано по указу высшего руководства украинского государства. Следовательно, добавила она, и вопрос о введении в стране военного положения был частью политического плана. При этом политик обратила внимание, что корабли своим поведением и опасными маневрами словно хотели быть задержанными для эскалации конфликта.

«Военный диктаторский режим на Украине — это блакитная мрия (голубая мечта. — Прим. ФАН) тех, кто организовывал майдан, когда вся незалежность сконцентрирована на уничтожении цивилизации и права, перерождении Украины в очаг конфликтов и военной агрессии», — считает Яровая.

При этом депутат уверена, что планы Порошенко идут вразрез с интересами украинских граждан.

«Вся политика Порошенко с момента реализации антигосударственного переворота, войны, развязанной им против жителей Донбасса, развала экономики и культа национализма, организуемых провокаций — это одна бочка пороха, которая подрывает не только Украину», — заключила она.

Напомним, накануне утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На Украине впоследствии заявили о намерении ввести в стране военное положение, этот вопрос будет рассмотрен Верховной радой в понедельник. По мнению экспертов, таким образом Порошенко пытается отсрочить президентские выборы, намеченные на весну 2019 года, поскольку его рейтинг крайне низок.

Ранее директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин объяснил в разговоре с Федеральным агентством новостей, что означает введение военного положения на Украине и к чему оно приведет.