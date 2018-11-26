Полторак пожаловался представителю НАТО на действия РФ в Керченском проливе

Киев, 26 ноября. Министр обороны Украины Степан Полторак встретился с главою представительства НАТО на Украине Александром Винниковым.

По словам Полторака, он проинформировал представителя НАТО о «незаконных агрессивных действиях России» в районе Керченского пролива.

«Россия нарушает все международные соглашения и взятые на себя обязательства, и ведет прямую агрессивную войну против нашей страны», — заявил Полторак.

Он призвал мировое сообщество осудить действия Москвы.

Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу России. Корабли не подчинялись требованиям пограничников и совершали опасные маневры. Пограничникам пришлось применить оружие, чтобы остановить суда.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Украины однозначной провокацией. Он подчеркнул, что Киев нарушил ключевые положения международного права.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевскую провокацию в Керченском проливе будут обсуждать на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Он соберется по инициативе России.

Ранее российские дипломаты предупредили Киев о серьезных последствиях провокации в Керченском проливе. В МИД РФ подчеркнули ,что провокация был тщательно спланирована. Она направлена на усиления санкций, заявили российские дипломаты.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко предложил ввести военное положение в стране. Верховная рада рассмотрит этот вопрос в понедельник, 26 ноября в 17.00.

Украинская правозащитница Татьяна Монтян в беседе с Федеральным агентством новостей заявила, что цель введения военного положения на Украине — сорвать выборы в стране.