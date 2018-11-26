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Митрополит Иларион передал Ким Чен Ыну подарок от РПЦ во время визита в КНДР

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Митрополит Иларион передал Ким Чен Ыну подарок от РПЦ во время визита в КНДР

Пхеньян, 26 ноября. Руководитель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в рамках своего визита в Северную Корею передал подарок главе страны Ким Чен Ыну. Об этом в понедельник передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что митрополит Иларион передал северокорейскому лидеру подарок от РПЦ во время визита в Пхеньян.

На минувшей неделе митрополит побывал в Сеуле, где поучаствовал в круглом столе по православному вопросу. Кроме того, он посетил дипломатическое ведомство Кореи.

Напомним, Москва и Пхеньян в текущем году отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. В августе на встрече в российской столице с делегацией православного комитета КНДР патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что направит церковную делегацию в КНДР для участия в праздновании.

Автор: Алексей Громов
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