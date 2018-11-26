«Если для острого кризиса нет оснований, его надо придумать»: Пушков высмеял действия Киева

Москва, 26 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков отметил, что при отсутствии оснований для острого кризиса между Россией и Украиной Киев создает его искусственно.

Пушков высмеял действия Киева, отметив, что приведением украинских войск в полную боеготовность он пытается убедить мировую общественность в том, что опасность исходит якобы от России.

«Приведение ВС Украины в состояние полной боевой готовности призвано показать миру ту опасность, которая якобы исходит от России», — констатирует сенатор на своей странице в Twitter.

Он отмечает, что не существовало никаких причин для острого кризиса между странами, поэтому Киев решил его придумать и пойти на провокацию в Черном море.

«На деле — ложная, искусственно выстроенная Киевом ситуация. Если для острого кризиса нет оснований, его надо придумать. Почерк Порошенко-Турчинова», — заметил Пушков в соцсети.

Приведение ВС Украины в состояние полной боевой готовности призвано показать миру ту опасность, которая якобы исходит от России. На деле - ложная, искусственно выстроенная Киевом ситуация. Если для острого кризиса нет оснований, его надо придумать. Почерк Порошенко-Турчинова. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 26, 2018

Ранее Пушков, комментируя устроенную Киевом провокацию в Керченском проливе, объяснил, зачем украинское руководство хочет ввести военное положение на территории страны. По его словам, таким образом президент Украины Петр Порошенко хочет сохранить власть.

Напомним, Киев ввел в акваторию Черного моря корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые нарушили госграницу России. Сопровождавшие их российские корабли и катера пограничной службы и Черноморского флота требовали от украинских судов незамедлительной остановки, однако те не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Украинские суда были задержаны.