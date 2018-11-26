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Тимошенко попросила у Европы военной помощи из-за «российской агрессии»

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Тимошенко попросила у Европы военной помощи из-за «российской агрессии»

Киев, 26 ноября. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала европейские страны оказать Киеву военную помощь в условиях «российской агрессии». Так она отреагировала на задержание украинских военных кораблей в российских территориальных водах.

«В этих чрезвычайных условиях имеем полное право требовать от стран мира конкретной помощи, включая военную. Путин и Россия сегодня угрожают не только Украине, речь уже давно идет об угрозе Европе и всему мировому порядку», — пишет Тимошенко в Facebook.

Напомним, что накануне три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. В связи с инцидентом Порошенко заявил о намерении ввести военное положение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.

Отметим, что Тимошенко, которая в следующем году баллотируется на пост президента Украины, на данный момент лидирует по рейтингам среди прочих кандидатов. Однако выборы могут быть отменены, если президент Украины Петр Порошенко введет военное положение в стране. Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен Верховной радой в понедельник.

Автор: Антон Соколов
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