Путин оценил идею премировать врачей за снижение смертности

Москва, 26 ноября. Президент России Владимир Путин оценил эксперимент кировских властей с дополнительными выплатами врачам за снижение смертности на участке. Глава государства на встрече с губернатором Кировской области Игорем Васильевым предложил тиражировать идею.

Васильев рассказал, что в регионе введена система ежемесячного премирования участковых врачей: врач получает дополнительные 10 тысяч рублей, если смертность на участке снижается. Глава региона отметил, что это стимулирует врачей отправлять пациентов на диспансеризацию, на осмотр к онкологу и другим врачам узкой специализации.

«Надо посмотреть на эту практику. Может быть, ее тиражировать?» – сказал Путин.

Губернатор рассказал, что средства на выплаты премий удалось собрать за счет экономии в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Проект позволяет поликлиникам экономить около 20% расходов благодаря электронному контролю выписки, закупки и назначения лекарств.