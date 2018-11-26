Давление усилится: в Минске спрогнозировали последствия украинской провокации в Азовском море

Минск, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко надеется извлечь выгоду из ситуации в Керченском проливе, где ранее Россией были задержаны устроившие провокацию суда ВМСУ. Так считает белорусский политолог Александр Шпаковский. По его мнению, Порошенко уже «выиграл от задержания украинских кораблей».

«Очевидный бенефициар всей этой истории — Петр Алексеевич Порошенко. Инцидент будет использован Западом для принятия очередного пакета санкций», — написал Шпаковский в Facebook.

Эксперт также попытался смоделировать возможные последствия ухудшения отношений Москвы и Киева для Белоруссии.

«Выводы неутешительные: давление на нас усилится, проводить сбалансированную политику станет еще сложнее. Нагрузка на отечественную дипломатию и руководство страны в еще большей степени возрастет», — считает глава информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция».

По его мнению, особенно запутает отношения Минска со странами-соседями возможное решение Киева о закрытии границ с Россией.

«Если в рамках режима военного положения Киев примет решение о закрытии границы с РФ со своей стороны, нам нужно приготовиться к многократному увеличению транзита через Беларусь… Это вообще уравнения со многими неизвестными», — спрогнозировал последствия украинской провокации Шпаковский.

Напомним, накануне суда ВМС Украины вторглись в экономическую зону РФ, нарушив государственную границу страны в районе Керченского пролива. Корабли и их экипаж были задержаны.