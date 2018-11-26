В МИД РФ предупредили Киев о серьезных последствиях провокаций в Керченском проливе

Москва, 26 ноября. Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест в связи с провокацией судов ВМСУ в Керченском проливе и нарушении правил мирного прохода в территориальных водах РФ. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В заявлении сказано, что Россия неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности раздувания конфликта вокруг Азовского моря и Керченского пролива. В МИД РФ подчеркнули, что очевидная и тщательно спланированная провокация направлена на усиление санкций против РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Киев пытается отвлечь внимание от внутриполитических проблем. Подтверждением тому является намерение президента Украины Петра Порошенко ввести на территории страны военное положение, которое позволит перенести выборы главы государства, назначенные на март 2019 года.

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.