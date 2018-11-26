Вот как можно было, Янукович: водометы на улицах Парижа как символ двуличия Запада

Более 130 человек были задержаны в прошедшие выходные во время массовых беспорядков в столице Франции. В эти дни на улицы Парижа вышли более 100 тысяч французов, которые протестовали против резкого роста цен на бензин в этой западноевропейской стране.

Мирные демонстрации во французской столице быстро переросли в беспорядки. В ходе разгона митингов полиция применила против демонстрантов водометы, дубинки и слезоточивый газ. Однако мировая общественность молчит, никак не осуждая французские власти во главе с Эммануэлем Макроном за жестокость по отношению к манифестантам.

Весьма символично, что беспорядки во Франции практически совпали с пятилетней годовщиной начала «Евромайдана» в Киеве, во время которого тогдашняя украинская власть была вынуждена постоянно корректировать действия собственной милиции в соответствии с окриками с Запада.

Не раз и не два с тех пор наблюдатели с большим удовольствием написали бы бывшему президенту Украины, будь у них такая возможность: «Вот как можно было, Янукович». Такое желание появлялось у публики и во время беспощадного разгона демонстрантов в Германии перед саммитом G20 в июле 2017 года, и во время «черных» протестов в американских городах тем же летом. За пару лет до «Евромайдана» власти США и Великобритании жесточайшим образом расправились с демонстрантами — на акциях Occupy Wall Street в Нью-Йорке и во время беспорядков на расовой почве в лондонском Тоттенхеме, соответственно. Но это нисколько не помешало ни Вашингтону, ни Лондону занять самую непримиримую позицию по отношении к власти Виктора Януковича во время госпереворота на Украине.

События прошедших выходных во Франции, метко названные «парижским Бензомайданом», вновь ставят вопрос о двуличии Запада при оценке одних и тех же явлений, включая антиправительственные протесты, — в зависимости от того, где именно они происходят: дома или в других странах. По сути, водометы и слезоточивый газ, примененные полицией для разгона «Бензомайдана», стали еще одним ярким символом двойных стандартов Запада в его отношении к пределам защиты власти от уличных беспорядков.

«Евромайдан»: сеанс саморазоблачения

Стремясь избежать двойственной оценки права любого народа на мирные демонстрации, равно как и права властей на применение силы в случае опасности для общественного порядка, Федеральное агентство новостей дает четкое определение того, что происходило в Киеве зимой 2013—2014 годов. После чего достаточно сравнить те события пятилетней давности с нынешними парижскими беспорядками.

Скажем сразу: никакой двойственности в оценке «Евромайдана» у нас нет: благо, в этом нам могут легко помочь... сами украинские «революционеры», пришедшие к власти в результате вооруженного переворота в феврале 2014 года. Оценку своим действиям, причем юридически абсолютно точную, они дали сами.

В этом нам поможет любопытный закон, который был опубликован в «Голосе Украины» 27 февраля 2014 года — меньше чем через неделю после финальных аккордов «Евромайдана». Называется этот закон «О недопущении преследования и наказании лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины».

Этот документ упоминает об уголовных преступлениях, которые совершили митингующие на «Евромайдане» и от которых узурпатор Александр Турчинов, подписавший закон, их освободил. Слово «узурпатор» тут юридически корректное, поскольку к той дате Турчинов легко совмещал две должности — главы Верховной Рады (высшего законодательного органы страны) и исполняющего обязанности президента Украины. Заметим, что такое совмещение антиконституционно по сути, как и способ получения Турчиновым должности «и. о. президента».

Однако наш вопрос — именно об уголовных преступлениях, от которых «майдановцев» столь поспешно «отмазали» те, кого они привели к власти.

Итак, первое преступление, от которого освободили участников вооруженного переворота в Киеве, — это «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» (ст. 109 УК Украины). Впоследствии эту статью новые власти будут навешивать направо и налево — на крымских депутатов, голосовавших за независимость полуострова, на донецких и луганских «сепаратистов», на одесских митингующих и харьковских подпольщиков.

А вот киевских участников «Евромайдана» от ответственности по этой статье предусмотрительно освободили. Потому что ничем иным, кроме как насильственным захватом власти, их действия зимой 2013—2014 годов не являлись.

Полный набор уголовных статей

«Постойте! — воскликнет в ответ сторонник «европейских ценностей». — Не надо нам рассказывать, что это переворот! Это революция, а преступный режим банды Януковича разогнал мирных онижедетей!»

Что ж, читаем текст закона дальше.

С целью захвата власти киевскими мятежниками были совершены преступления, тщательно прописанные в последующих статьях закона: «Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля (ст. 112 УК Украины) и «Диверсия, или совершение взрывов, поджогов и иных действий, направленных на ослабление государственного строя или на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью» (ст. 113 УК Украины).

Кроме того, в законе «О недопущении преследования лиц» упомянуты статьи 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 151-1, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 197-1, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 257, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 259, 260, 261, 264, 267, 270, 270-1, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 382, 386, 396, 436 Уголовного кодекса Украины. Вот такой «неслабый» список.

Укажем смысл лишь некоторых из них. «Незаконное лишение свободы и похищение человека (ст. 146), «Захват заложников» (ст. 147), «Грабеж» (ст. 186), «Разбой» (ст. 187), «Вымогательство» (ст. 189), «Бандитизм» (ст. 257), «Террористический акт» (ст. 258), «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» (ст. 260, по ней впоследствии будут не раз судить донбасских ополченцев); «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего» (ст. 348, так на юридическом языке называется убийство полицейского); «Захват представителя власти или сотрудника правоохранительных органов в качестве заложника» (ст. 349, именно таким образом, путем захвата в заложники депутатов Рады, и был принят данный закон); «Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица» (ст. 353, тут Турчинов для себя «соломки подстелил»); «Пропаганда войны» (ст. 436, это вообще на будущее задел, как далеко смотрели!).

Как видим с юридической квалификацией действий сторонников «Евромайдана» все настолько четко, что дальше некуда, — просто бери да суди.

Двуличный Запад

По сравнению с отморозками «Евромайдана», активисты на парижских улицах выглядят сущими детьми. Однако, в точном соответствии с принципом двойных стандартов, «революцией достоинства» названы вовсе не действия парижан, возмущенных ценами на топливо, а насильственный государственный переворот в Киеве.

А что же с французскими манифестациями? Хм, для них тоже придуман термин.

«Это позорное насилие по отношению к полицейским», — именно так охарактеризовал президент Макрон события в Париже.

Так это и будет впредь подаваться в глобальных СМИ.

Историческая и современная политика западных стран — это политика тотальной лжи и произвольного использования законов. Последние лишь формально являются незыблемыми или, тем более, универсальными для всех. Западные страны четко разделяют весь мир на две части: собственные государства, где законы все-таки выполняют определенные, хотя и достаточно утилитарные функции, и остальной мир, в котором действие национальных законодательств можно ни во что не ставить, а «не в меру ретивых» властителей — подвергать остракизму.

Впрочем, этот подход Запада используется отнюдь не только в «революциях», инспирированных им же в неугодных странах. Скажем, можно годами кричать о «международном терроризме» — и при этом давать в Лондоне убежище бандитам, совершившим преступления в Чечне в 1990-е годы. Можно говорить об «охране природы» — но при этом хищнически добывать алмазы, уран и колтан в Африке. Можно пугать мир «разжигающей войны Россией» — но при этом самим проводить колоссальные военные приготовления у ее границ, почти сразу после оккупации Афганистана и Ирака, бомбежек Ливии и Сирии. Можно рассуждать о «торговой агрессии Китая» — но тут же самим начинать торговую войну с Пекином.

Западный мир — это мир тотальной лжи. О чем мы в очередной раз получили наглядное подтверждение.