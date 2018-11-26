Цивилев предложил увеличить количество авиарейсов Кузбасс — Китай

Кемерово, 26 ноября. Делегация из Кузбасса во главе с Сергеем Цивилевым посетила Китай.

Представители администрации Кузбасса и ХК «СДС» в рамках делового визита посетили международную выставку Bauma China и провели встречу с китайскими производителями оборудования, пишет «Газета Кемерова».

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с представителями компании AVIC. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области авиасообщения. По словам главы Кузбасса, воздушные гавани в Кемерово и Новокузнецке технически готовы принимать лайнеры из Китая.