Савченко позвала украинских депутатов на фронт

Киев, 26 ноября. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в украинской столице, попросила отправить ее на фронт в случае введения в стране военного положения, а также призвала военнообязанных парламентариев последовать ее примеру.

На странице Савченко в социальной сети Facebook было опубликовано сообщение, с прикрепленными к нему документами, среди которых заявление на имя председателя Рады Андрея Парубия.

В своем послании депутат напомнила, что является военнообязанной и служила в рядах Вооруженных сил Украины в звании капитана. Савченко заявила о своем желании быть мобилизованной на фронт «для защиты территориальной целостности Украины и украинского народа» в том случае, если в стране введут военное положение после конфликта в Керченском проливе. Она также позвала на фронт украинских депутатов.

«Призываю всех военнообязанных народных депутатов Украины приостановить свою депутатскую деятельность и идти на фронт защищать Украину от врага!» — говорится в сообщении.

Напомним, накануне утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На Украине впоследствии заявили о намерении ввести в стране военное положение, этот вопрос будет рассмотрен Верховной радой в понедельник. По мнению экспертов, таким образом президент Украины Петр Порошенко пытается отсрочить президентские выборы, намеченные на весну 2019 года, поскольку его рейтинг крайне низок.

Ранее директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин объяснил в разговоре с Федеральным агентством новостей, что означает введение военного положения на Украине и к чему оно приведет.