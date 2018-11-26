Киев пересмотрит договорную базу с Москвой — Климкин

Киев, 26 ноября. Украина планирует пересмотреть договорную базу с Россией. Об этом заявил в понедельник глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, она должна быть пересмотрена также, как и широкомасштабный Договор о дружбе и сотрудничестве.

Отметим, что договорная база между Россией и Украиной насчитывала 375 документов. Действие большей части из них было приостановлено из-за вооруженного конфликта в Донбассе.

Ранее Климкин заявлял, что Киев намерен прекратить действия договора по Азову. Согласно документу, он считается внутренним морем Украины и России.