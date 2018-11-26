Военный эксперт назвал единственный возможный сценарий войны между Россией и Украиной

Москва, 26 ноября. Несмотря на всю опасность ситуации в Керченском проливе, есть лишь один сценарий развития событий, при котором конфликт между Россией и Украиной закончится войной. Такое мнение высказал в понедельник известный военный эксперт Юрий Котенок.

«Ни о каком развитии боевых действий между Россией и Украиной, я думаю, речи не должно идти, за исключением одного момента. Если уж совсем будет какая-то откровенно наглая, кровавая выходка со стороны киевского режима, что, в принципе, тоже нельзя исключать», — отметил он.

По словам эксперта, действия Украины, которые министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал как провокацию, вероятнее всего, повлекут за собой новые санкции и попытку НАТО зайти в черноморско-азовский регион, который считается внутренней территорией России и Украины.

При этом Котенок выразил уверенность, что сам Порошенко вовсе не стремится развязать войну с Россией. Инцидент в Керченском проливе, как полагает политолог, нужен был украинскому президенту только за тем, чтобы ввести в стране военное положение и отменить запланированные на весну президентские выборы, передает издание «Царьград».

Напомним, что накануне три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. В связи с инцидентом Порошенко заявил о намерении ввести военное положение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.