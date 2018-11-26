Двое кузбассовцев до смерти избили собутыльника из-за спрятанной им закуски

Кемерово, 26 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении двоих жителей Кузбасса, которые до смерти избили товарища.

Тело убитого мужчины нашли на берегу реки в Гурьевске. Следователи установили, что в июле 2018 года между мужчинами произошел пьяный конфликт: погибший спрятал закуску, что стало причиной агрессии со стороны собутыльников. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в СУ СК РФ по Кузбасса.

«Затем все вместе они продолжили употреблять алкоголь. Через несколько дней избитый ими мужчина скончался. Тогда они договорились спрятать тело мужчины и перенесли его на берег реки», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».