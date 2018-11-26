МИД прокомментировал нападение на российское консульство в Харькове

Москва, 26 ноября. Министерство иностранных дел России не получало информацию о пострадавших при пожаре в российском консульстве в Харькове, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Ранее появилась информация, что территорию российского консульства в Харькове забросали файерами, что привело к пожару. Украинские националисты в понедельник, 26 ноября, пришли к зданию дипведомства, протестуя против задержания в Черном море судов ВМСУ, которые совершили провокацию накануне.

Федеральному агентству новостей не удалось связаться с консульством в Харькове, однако представители МИД России прокомментировали информацию о нападении, отметив, что данные по пострадавшим не приходили.

Как ранее сообщали местные СМИ, около российского консульства в Харькове дежурило большое количество сотрудников правоохранительных органов, однако они даже не пытались помешать напавшим на ведомство.