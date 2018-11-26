Эксперт объяснил, почему Google и Facebook должны соблюдать российский закон о защите персональных данных

Иностранные технологические компании, которые собирают персональные данные россиян, будут платить крупные штрафы за неоднократное неисполнение закона «Об информации». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Разработанный законопроект был разослан участникам рынка, сообщает Reuters, ссылаясь на источники в интернет-компаниях, которые получили документ для изучения. Закон напрямую касается Google, Facebook, Tor и других.

Предложенные администрацией Владимира Путина поправки в Административный кодекс устанавливают штраф в размере одного процента от годовой выручки в России. Отметим, что тот же Google в России в 2017 году заработал 45,2 миллиарда рублей.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство не участвует в разработке документа, а потому он не может комментировать информацию.

В сентябре текущего года глава РКН Александр Жаров заявил, что собирается направить запросы в Twitter и Facebook о выполнении требований закона о хранении персональных данных российских пользователей.

«Вот истечет второе полугодие — я поставил себе срок 15 декабря, — напишу, соответственно, письмо: «Скажите, где хранятся эти данные?». Они мне что-то ответят. То же самое сделаю по отношению к Facebook. То есть я до конца года, как и обещал, это сделаю. Насколько я знаю, они эту работу ведут», — рассказал Жаров.

Иностранные компании должны соблюдать закон

Независимый аналитик Алексей Филиппов прокомментировал ФАН подготовку законопроекта о штрафах для иностранных компаний.

«Я, откровенно говоря, не совсем понимаю панику в среде иностранных компаний. Есть федеральный закон о защите персональных данных россиян. Почему те же Google и Facebook так этому противятся? Персональные данные граждан Российской Федерации должны храниться на территории их страны, а не абы где. Если иностранные компании этого не понимают, то это их проблемы. Персональные данные на сегодняшний день — это важный информационный ресурс, он имеет огромное значение. Сведения о россиянах, попадая к иностранцам, могут быть использованы не по назначению, во вред. Поэтому очень важно обеспечить им защиту», — пояснил Алексей Филиппов.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что такие компании, как Google и Facebook, придерживаются откровенно прозападной позиции, порой откровенно русофобской. Доверять им персональные данные россиян в таких условиях нельзя.