Эксперт объяснил, почему Google и Facebook должны соблюдать российский закон о защите персональных данных
Иностранные технологические компании, которые собирают персональные данные россиян, будут платить крупные штрафы за неоднократное неисполнение закона «Об информации». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Разработанный законопроект был разослан участникам рынка, сообщает Reuters, ссылаясь на источники в интернет-компаниях, которые получили документ для изучения. Закон напрямую касается Google, Facebook, Tor и других.
Предложенные администрацией Владимира Путина поправки в Административный кодекс устанавливают штраф в размере одного процента от годовой выручки в России. Отметим, что тот же Google в России в 2017 году заработал 45,2 миллиарда рублей.
Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство не участвует в разработке документа, а потому он не может комментировать информацию.
В сентябре текущего года глава РКН Александр Жаров заявил, что собирается направить запросы в Twitter и Facebook о выполнении требований закона о хранении персональных данных российских пользователей.
«Вот истечет второе полугодие — я поставил себе срок 15 декабря, — напишу, соответственно, письмо: «Скажите, где хранятся эти данные?». Они мне что-то ответят. То же самое сделаю по отношению к Facebook. То есть я до конца года, как и обещал, это сделаю. Насколько я знаю, они эту работу ведут», — рассказал Жаров.
Иностранные компании должны соблюдать закон
Независимый аналитик Алексей Филиппов прокомментировал ФАН подготовку законопроекта о штрафах для иностранных компаний.
«Я, откровенно говоря, не совсем понимаю панику в среде иностранных компаний. Есть федеральный закон о защите персональных данных россиян. Почему те же Google и Facebook так этому противятся? Персональные данные граждан Российской Федерации должны храниться на территории их страны, а не абы где. Если иностранные компании этого не понимают, то это их проблемы. Персональные данные на сегодняшний день — это важный информационный ресурс, он имеет огромное значение. Сведения о россиянах, попадая к иностранцам, могут быть использованы не по назначению, во вред. Поэтому очень важно обеспечить им защиту», — пояснил Алексей Филиппов.
Кроме того, эксперт выразил мнение, что такие компании, как Google и Facebook, придерживаются откровенно прозападной позиции, порой откровенно русофобской. Доверять им персональные данные россиян в таких условиях нельзя.
«Есть много случаев, когда «утечка налево» данных становилась причиной кражи средств с банковских карт физических лиц, разного рода махинаций в сфере недвижимости или оформления тех или иных сделок, получения кредитов в коммерческих банках, создания фирм от имени граждан, даже не подозревавших об этом. Я, кстати, хочу напомнить, что Россия подписала в Страсбурге протокол, который вносит изменения в «Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». Отныне законодательство РФ будет изменяться именно в соответствии с новыми положениями Конвенции», — заключил Алексей Филлипов.