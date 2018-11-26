Песков о координатах задержанных кораблей ВМСУ: Нужно руководствоваться данными погранслужбы ФСБ

Москва, 26 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил журналистам руководствоваться данными пограничной службы ФСБ в вопросе точного местонахождения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей. Об этом он заявил, отвечая на вопросы представителя украинского издания УНИАН, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что касается инцидента, я не могу быть голословным, не могу рассуждать о координатах, тем более в случае провокации. Предлагаю руководствоваться данными пограничной службы ФСБ, и адресовать им ситуативные вопросы», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что накануне три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. В связи с инцидентом Порошенко заявил о намерении ввести военное положение.