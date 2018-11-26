Песков рассказал, когда Совбез ООН рассмотрит вопрос по ситуации в Керченском проливе

Москва, 26 ноября. Совет безопасности ООН рассмотрит вопрос о ситуации с провокацией Украины в Керченском проливе через несколько часов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Федерального агентства новостей.

Он подчеркнул, что вопрос будет рассматриваться по инициативе ООН.

«Совет безопасности ООН будет сегодня, через несколько часов по Москве. Рассматривать этот вопрос будут по инициативе РФ», — сказал Песков журналистам.

Накануне три корабля ВМС Украины совершили провокацию в Черном море. Они пересекли границу России, отказавшись подчиниться законным требования пограничников, и совершали опасные маневры, двигаясь к Керченскому проливу.

В ФСБ РФ заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что Украина готовила и совершила провокацию. Для остановки украинских кораблей применялось оружие. Трое пострадавших военнослужащих ВМС Украины находятся в керченской больнице, им оказана медицинская помощь. Вторгшиеся на территорию РФ корабли были задержаны. После инцидента возбудили уголовное дело о нарушении госграницы России.

Пресс-секретарь российского лидера заверил, что Владимир Путин в курсе ситуации.

В Верховной раде 26 ноября рассмотрят вопрос о введении военного положения на ограниченной территории сроком на 30 дней.