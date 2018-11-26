Лавров призвал «западных спонсоров» угомонить правящий украинский режим

Москва, 26 ноября. Российская сторона требует от «западных спонсоров Киева» угомонить правящий киевский режим, который с помощью провокаций пытается заработать политические баллы перед президентскими выборами. Об этом в ходе пресс-конференции в российской столице заявил министр дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров.

«Жестко призываем западных спонсоров Киева все же угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине», — решительно подчеркнул министр.

Глава МИД России указал на то, что у РФ «нет иллюзий» относительно предстоящего рассмотрения ситуации в Керченском проливе на заседании Совета безопасности ООН, поскольку Запад «занимает позицию безоглядной поддержки» режима главы Украины Петра Порошенко.

В прошедшее воскресенье три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — были задержаны пограничниками ФСБ РФ после того, как нарушили российскую границу, не реагировали на легитимные требования погранслужбы ФСБ остановиться.

СНБО Украины решил ввести военное положение на территории страны сроком на 60 суток — данный вопрос будет рассмотрен на заседании украинского парламента в понедельник.