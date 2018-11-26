Песков ответил на вопрос о судьбе задержанных украинских кораблей

Москва, 26 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о судьбе задержанных в Керчи украинских кораблей и моряков.

«Уголовное дело уже есть. Могу еще раз подчеркнуть: российские пограничники действовали по закону. Президенту с самого начала, когда они появились в Керченском проливе, было доложено об этом», — добавил он.

Напомним, инцидент произошел 25 ноября около семи утра. Границу РФ в черном море нарушили три украинских военных корабля. После этого они, опасно маневрируя, стали двигаться в сторону Керченского пролива. При этом они игнорировали законные требования пограничников РФ. В итоге суда были задержаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Ранее Песков сообщил, что киевская преднамеренная провокация будет вынесена на обсуждение Совета безопасности ООН по инициативе России.

В свою очередь на Украине успели обвинить Россию «в агрессии». Более того, украинский президент Петр Порошенко предложил ввести военное положение в стране, его поддержал секретарь СНБО Александр Турчинов. Теперь решение об этом должна принять Верховная рада. Внеплановое заседание парламента пройдет в понедельник в 17.00 мск.

В Госдуме РФ ранее заявили, что Киев специально создал провокационную ситуацию, чтобы дестабилизировать обстановку в Черном море. По мнению крымского депутата Михаила Шеремета, этот «поход» должен был возглавлять сам украинский президент Петр Порошенко. Депутат уточнил, что это было бы «поступком настоящего мужчины».

Он также выразил сожаление, что киевские власти просто привыкли «использовать подневольных людей как разменную монету для достижения своих политических грязных целей», а также провокаций.