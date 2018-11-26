Порошенко не связывался с Путиным после украинской провокации на Азове

Москва, 26 ноября. Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко не связывались после инцидента в Керченском проливе, где были задержаны корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) из-за нарушения госграницы РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подчеркнул, что Порошенко никак не связывался с Путиным после украинской провокации на Азове.

При этом Песков дал краткий ответ на уточнение, состоится ли разговор между главами государств по данной тематике.

«Не знаю», — сказал он.

Напомним, накануне утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На Украине впоследствии заявили о намерении ввести в стране военное положение, этот вопрос будет рассмотрен Верховной радой в понедельник. Кроме того, в этот день пройдет по просьбе Киева экстренное заседание комиссии НАТО — Украина в связи с ситуацией в Азовском море.