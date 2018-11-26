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Украинская провокация на Азове не смогла сорвать встречу Путина и Трампа

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Украинская провокация на Азове не смогла сорвать встречу Путина и Трампа

Москва, 26 ноября. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовящейся встрече российского лидера и главы США Дональда Трампа в контексте провокации Украины в Азовском море.

Песков отметил, что враждебные действия ВМСУ в районе Керченского пролива не должны повлиять на планы РФ и США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Встреча [c Трампом] в Аргентине готовится, как и участие президента Путина в саммите», — сказал Песков.

Напомним, ожидается, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Аргентине. С 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе пройдет саммит G20.   

Украинская провокация на Азове не смогла сорвать встречу Путина и Трампа

Автор: Николай Хренков
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