Военное положение на Украине может «развязать руки» радикалам — Лавров

Москва, 26 ноября. Введение военного положения на Украине может способствовать тому, что у радикалов-националистов будут развязаны руки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

По словам Лаврова, нужно внимательно следить за военной ситуацией в Донбассе. Он подчеркнул, что без введения военного положения там постоянно происходят нарушения международного права, а после его объявления, «радикалы-националисты будут ощущать, что у них вообще руки развязаны».

«Жестко призываем западных спонсоров Киева угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами на Украине», — заявил российский министр.

Напомним, корабли Военно-морских сил Украины нарушили границу России в воскресенье, 25 ноября. Они не подчинились требованиям пограничников и выполняли опасные маневры. Пограничники применили оружие для их остановки. Украинские военнослужащие получили легкие ранения, им оказана помощь.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко заявил, что необходимо ввести в стране военное положение сроком до 60 суток в связи с ситуацией в Керченском проливе. Верховная рада рассмотрит этот вопрос во время внеочередного заседания, которое пройдет в понедельник.