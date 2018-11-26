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Песков оценил ответ России на провокацию ВМСУ в Черном море

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Песков оценил ответ России на провокацию ВМСУ в Черном море

Москва, 26 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ответ России на провокационные действия ВМСУ в Черном море, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, была ли необходимость в такой «жесткой реакции» с российской стороны на провокационные действия украинских военных кораблей в Черном море.

«Российская сторона действовала строго в соответствии с российским и международным законодательством, эти [украинские] корабли вошли в воды РФ, никак не отвечая на запросы наших пограничников и предложения лоцманских услуг, — заметил пресс-секретарь президента России. — Что касается жесткости, то речь не о жесткости, а о строгом соответствии с законодательством».

Песков оценил ответ России на провокацию ВМСУ в Черном море

Напомним, накануне Киев ввел в акваторию Черного моря корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые нарушили государственную границу России. Сопровождавшие их российские корабли и катера пограничной службы и Черноморского флота РФ призывали украинские суда к незамедлительной остановке, однако те не реагировали и осуществляли опасное маневрирование.  Украинские суда были задержаны. По факту нарушения государственной границы РФ было возбуждено уголовное дело.

Автор: Николай Хренков
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