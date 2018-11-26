День внутренних совещаний и встреч: Песков рассказал о рабочем графике Путина

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Москве. На повестке - внутренние совещания и встречи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин уже провел совещание в Российском географическом обществе.

«Анонсировали в феврале начало грантовой кампании в 2019 г.оду. Хочу повторить это еще раз. Медийные гранты. По медийным освещениям РГО», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, он коснулся темы украинской провокации в Черном море.

«Президент получает информацию по вчерашней провокации», — отметил Песков.

По его словам, Путин уже успел встретиться с губернатором Кировской области Игорем Васильевым.