День внутренних совещаний и встреч: Песков рассказал о рабочем графике Путина
Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Москве. На повестке - внутренние совещания и встречи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин уже провел совещание в Российском географическом обществе.
«Анонсировали в феврале начало грантовой кампании в 2019 г.оду. Хочу повторить это еще раз. Медийные гранты. По медийным освещениям РГО», — подчеркнул представитель Кремля.
Кроме того, он коснулся темы украинской провокации в Черном море.
«Президент получает информацию по вчерашней провокации», — отметил Песков.
По его словам, Путин уже успел встретиться с губернатором Кировской области Игорем Васильевым.
«Завтра будет более публичный день. Будет вручение госнаград. Заседание совета по науке и образованию», — добавил он.