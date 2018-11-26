Порошенко пожаловался президенту Польши на «агрессию» России

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник обсудил ситуацию в Керченском проливе со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

В ходе переговоров украинский политик призвал руководство Евросоюза ужесточить санкции против России, а также вынести на обсуждение Европейского совета опасный инцидент.

«Во время телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой призвал ЕС усилить санкционный давление на Россию в связи с грубым актом агрессии против Украины и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета», — пишет Порошенко в Twitter.

Під час телефонної розмови з Президентом Польщі @AndrzejDuda закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію у зв'язку з брутальним актом агресії проти України та винести це питання на засідання Європейської Ради. pic.twitter.com/QokcryfoU2 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 26, 2018

Кроме того, он заявил о срочном созыве комиссии Украина — НАТО по итогам телефонных переговоров с главой Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Напомним, что накануне три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. В связи с инцидентом Порошенко заявил о намерении ввести военное положение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.

Отметим, что введение военное положения на Украине на длительный срок позволит теряющему поддержку населения Порошенко отменить запланированные на весну выборы и сохранить власть.