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Гидрометцентр РФ предупредил о метелях в начале декабря

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Гидрометцентр РФ предупредил о метелях в начале декабря

Москва, 26 ноября. Высокая вероятность метелей сохраняется в начале декабря в России, сообщили в Гидрометцентре.

Специалисты обратили внимание, что центральная часть и северо-восток России будут находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона. Эксперты предупредили, что в первые дни декабря существует высокая угроза метелей.

В зоне пониженного давления окажутся территории от Мурманской до Нижегородской области. В Петербурге ожидают осадки — до восьми миллиметров. Однако облачные поля не позволят воздуху охладиться ниже пяти градусов мороза.

К среде погода изменится в центре Русской равнины. Непродолжительные метели будут наблюдаться в Калужской, Московской, Рязанской и Тульской областях. Ожидаются осадки до трех миллиметров.

Гидрометцентр РФ предупредил о метелях в начале декабря

По словам специалистов Гидрометцентра, после снегопадов морозы усилятся, достигнув климатической нормы января. На дорогах в утреннее время появится дымка, а в низинах  — туман, передает «Свободная пресса».

Автор: Катерина Иванова
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