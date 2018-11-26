Волкер обвинил РФ в атаке на «мирно идущий украинский корабль» в Черном море

Вашингтон, 26 ноября. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на провокацию Киева в Керченском проливе, в ходе которой три корабля ВМСУ нарушили границу РФ.

Волкер обвинил Россию в том, что якобы ФСБ РФ протаранила «мирно идущий в порт украинский корабль», а затем обвинила Киев в провокации.

«Россия таранит украинское судно, мирно следующее в направлении украинского порта. Россия захватывает корабли и экипаж, а затем обвиняет Украину в провокации», — написал Волкер в Twitter.

Напомним, накануне три судна ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. ФСБ РФ применила оружие и силой остановила корабли. В ходе перестрелки ранения получили украинские моряки.

Корабли ВМСУ задержаны, экипажу оказана медицинская помощь. По факту случившегося заведено уголовное дело. В понедельник по требованию России будет проведено экстренное совещание СБ ООН.

Президент Украины Петр Порошенко призвал ввести в стране военное положение, которое позволит перенести выборы главы государства, назначенные на 31 марта 2019 года. Согласно опросам, Порошенко занимает третью позицию в президентской гонке, уступив Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому. Военное положение позволит нынешнему президенту сохранить за собой пост.