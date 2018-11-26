Захарова призвала страны Запада послать Киеву сигнал о прекращении провокаций

Москва, 26 ноября. Министерство иностранных дел России призвало страны, поддерживающие действующую власть на Украине, послать Киеву сигнал о прекращении провокаций против России. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

В эфире телеканала «Россия 24» она обратила внимание западных коллег на необходимость направления Киеву срочного сигнала о прекращении провокационных действий.

Напомним, 25 ноября украинская сторона попыталась спровоцировать Россию, три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Азовском море. Они не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться.

Корабли были задержаны, возбуждено уголовное дело. После этого в Киеве начали обсуждать введение военного положения на Украине. В Киеве признали, что действующий президент Украины Петр Порошенко такими действиями пытается отсрочить выборы главы государства из-за своего низкого рейтинга.